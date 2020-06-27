شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "جنان فى جنان" لـ ناصر عبد المنعم على مسرحي بديع خيرى ونجيب الريحانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ المخرج المسرحى ناصر عبد المنعم بروفات عرض جنان في جنان، من إنتاج مسرح الغد بقيادة الفنان سامح مجاهد، وقال المخرج ناصر عبد المنعم لـ"الخليج 365"، عرض جنان في جنان عن مسرح نجيب الريحانى وبديع خيرى، من إنتاج مسرح الغد، وبطولة كلا من محمود الزيات، ريم أحمد، خضر زنون، حمدى عباس، سامية عاطف، عبير الطوخى، وستعرض المسرحية عقب انتهائها أون لاين على قناة وزارة الثقافة، والتى تعتبر ضمن مبادرة وزيرة الثقافة دكتور إيناس عبد الدايم بتقديم عروض مسرحية تعرض على قناة وزارة الثقافة والذى كان حلاً للخروج من أزمة توقف المسرح بسبب جائحة كورونا.

وأضاف ناصر: "من المقرر تصوير المسرحية في منتصف شهر يوليو المقبل، ومن ثم عرضها، كما ستعرض علي خشبة مسرح الغد فيما بعد للجمهور، مع الامتثال لقرارات رئيس الوزراء من حيث التباعد وحضور نسبة 25 % من الجمهور داخل المسرح.

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يذكر أن أخر العروض التي قدمها المخرج ناصر عبد المنعم عرض " الطوق والأسورة " والتي قدمها للمرة الأولى في مهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبي عام 96 ، وحصل حينها على أفضل إخراج في المسابقة الرسمية ، وتم إعادة العرض في عام 2018 ضمن الإحتفال باليوبيل الفضي للمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى والمعاصر ، وشاركت المسرحية أيضا في العروض التنافسية على جائزة سمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربى ، وحصل على جائزة أفضل عرض مسرحى وكانت أول جائزة لعرض مصرى ، كما شاركت في المهرجان القومى للمسرح في دورته ال12 .