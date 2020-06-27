شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الطليعة يكرم أبناءه.. ومدير المسرح يؤكد: هدفى بعث طاقة إيجابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم مسرح الطليعة بقيادة المخرج شادى سرور عدد من الفنانين أون لاين، سواء فنانى مسرح الطليعة أو من خارجه الذين أثروا المسرح بأعمال فنية على مدار السنوات لماضية منذ افتتاح مسرح الطليعة، وقال المخرج شادى سرور مدير مسرح الطليعة: "فكرة تكريم الفنانين الذين أثروا مسرح الطليعة نبعت من كونى أحب بعث الطاقة الإيجابية، وعند عرض الفكرة على زملائى بالمسرح تشجعوا لها جدًا، وبسبب إنشغالى لم أستطع تكريمهم بنفسى فتطوع الزميل محمد الجيزاوى دينمو مسرح الطليعة بعمل ذلك.

ووتابع: "من ثم عقدنا اجتماعًا لاختيار الفنانين المكرمين سواء راحلين أو مازالوا على قيد الحياة، وسواء من أبناء الطليعة أو من خارج المسرح ولكن قدموا أعمالاً ناجحة بالمسرح، ووقع الاختيار على الكثير من العظماء منهم المخرج خالد جلال، والمخرج سمير العصفورى، والفنان الراحل محمود الجندى، والمخرج عصام السيد، والمخرج تامر كرم وغيرهم من الفنانين الذين أثروا الحركة المسرحية على مدار 50 عامًا منذ إنشاء مسرح الطليعة، وهذا يعد أقل حق من حقوقهم أن نعطيهم طاقة إيجابية، وهو تعامل نفسى بحت بأن نقول لهم شكرًا على ماقدمتوه للمسرح، كذلك نعطي مساحة لأن يظلوا يقدموا الكثير لمسرح الطليعة.

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وأضاف سرور: "فكرة تحويل التكريم على المسرح الحى بدلاً من الأون لاين هو بالطبع أمر ليس سهلا فالفنانين الذين يستحقون التكريم كثيرون جدا وإذا تم تكريم كل منهم على المسرح لم نجد وقتا لعمل عروض مسرحية، فمسرح الطليعة دائما اعتاد على تقديم عروض جيدة خاصة أنه المسرح الوحيد الذى يمتلك قاعتين أى أنه بمثابة مسرحين، واعتدنا أن يشارك دائمًا بالعروض الجيدة والمتنوعة سواء بالمهرجانات أو بأى مبادرة، وفى النهاية التكريم واجب لكل فنان حقيقى وهو شيء مهم وحضارى وسنستمر فيه دائمًا، وردود أفعال المكرمين اتجاه التكريم أثبتت لى وجهة نظرى.