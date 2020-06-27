شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: فارس بلا جواد توقع سقوط العراق واتهامات إسرائيل "وسام على صدرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الفنان الكبير محمد صبحى، عن أن مسلسل "فارس بلا جواد" الذى عرض عام 2002، توقع الاستيلاء على العراق، وهو ما حدث بالفعل بعد عرضه بنحو 3 أشهر، من تسبب فى حملة صهيونية أمريكية على المسلسل ورفضهم التام لإذاعته، مشيرًا إلى أن اتهامات الإسرائيليين بعد عرض المسلسل بأننى عدو للسامية بمثابة "وسام على صدرى".

وكتب صبحى، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "فى مقدمة مسلسل فارس بلا جواد كُتب (هذه الأحداث منها ما تم بالفعل ومنها ما هو خيال يمكن أن يحدث ومنها ما نتوقع حدوثه)، وكنت أقصد بما نتوقع حدوثه هو الاستيلاء على العراق، وقد حدث ذلك بالفعل بعد إذاعة المسلسل بثلاثة أشهر".

وأوضح صبحى: "لذلك جاءت الحملة الصهيونية الأمريكية على المسلسل ورفضهم التام لإذاعته.. وكانت اتهامات الإسرائيليين بعد عرض المسلسل بأننى عدو للسامية بمثابة وسام على صدرى".

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وكان الفنان محمد صبحى، قال فى تصريحات سابقة، إن إسرائيل طلبت فى عصر مبارك حذف 147 مشهدًا من مسلسل فارس بلا جواد، الذى كان تدور أحداثه حول بروتوكولات صهيون والتى كانت تكشف أطماع الإسرائيليين فى المنطقة، التى تحقق منها الحرب على العراق من خلال إعلانها السيطرة على الفرات.

مسلسل فارس بلا جواد، بطولة محمد صبحى، جميل راتب، سيمون، أشرف عبد الغفور، هناء الشوربجى، ريهام عبد الغفور وعبد الله مشرف، تأليف محمد صبحى، إخراج احمد بدر الدين.