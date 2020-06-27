شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف تفاصيل فيلم Ghetto Cowboy لـ إدريس إلبا بعد تعافيه من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي إدريس إلبا لديه طاقة للعمل بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث كشف عن تفاصيل فيلمه الجديد الذى يحمل اسم "Ghetto Cowboy"، ونشر موقع digitalspy الصورة الأولى من الفيلم حيث ظهر ألبا وابنه في الفيلم يرتديان قبعات رعاة البقر ويركبان الخيل في شوارع فيلادلفيا.



فيلم Ghetto Cowboy لادريس البا

والفيلم يستند إلى رواية جيتو كاوبوي من تأليف جي نيري، وتدور أحداثه حول المراهق كول الذى يدخل عالم ركوب الخيل في المناطق الحضرية عندما ينتقل مع والده المغترب هارب (إلبا) في شمال فيلادلفيا.

وكانت قد أعلنت شبكة Netflix إلغاء المسلسل الكوميدى الجديد Turn Up Charlie، بعد موسم واحد منه، والذى طرح فى 15 مارس الماضى، ومن بطولة إدريس إلبا، وقالت الشبكة فى بيان "لن يتم تجديد مسلسل Turn Up Charlie ، لموسم الثاني، نحن ممتنون بشكل خاص للنجم والمنتج التنفيذي إدريس إلبا، الذي حول شغفه كـ دي جي إلى مسلسل كوميدي بارع، ونشكر أيضًا المنتجين التنفيذيين جاري رايش وتريسترام شيمبيرو والمنتجين المشاركين مارتن جويس وآنا جارانيتو، جنبًا إلى جنب مع طاقم العمل والطاقم المخلص، لإحياء هذه القصة على Netflix. نتطلع إلى استمرار علاقتنا مع إدريس بشأن المشاريع المستقبلية ".

ركز المسلسل الكوميدى Turn Up Charlie، على تشارلي الفريد (Elba)، وهو DJ عازب، والذي حصل على فرصة أخيرة للنجاح، شاك فى البطولة فرانكي هيرفي، وبايبر بيرابو و JJ Feild، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".