شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان محمد جمعة: ماما رجاء الجداوى وحشتينا.. إن شاء الله تقومى بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الفنان محمد جمعة، عن أمنياته بالشفاء للفنانة القديرة رجاء الجداوى، التى تخضع حاليًا للعلاج داخل مستشفى العزل أبو خليفة فى الإسماعيلية من فيروس كورونا "كوفيد 19".





ونشر جمعة، عبر صفحته على فيس بوك، صورًا جمعته بالفنانة القديرة ومعهما أحمد السعدنى ونجلاء بدر، صحبها بتعليق: "ماما رجاء الجداوى وحشتينا.. إن شاء الله تقومى بالسلامة دعواتكم".





واستقرت الحالة الصحية للفنانة الكبيرة رجاء الجداوى، داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، بعد أن لعب جهاز التنفس الصناعى الاختراقى، دورًا كبيرًا فى ضبط نسبة الأكسجين فى الدم لديها، بعد أن تم منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الخاصة بها.

وقال مصدر طبى بمستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الفنانة رجاء الجداوى، لم تفقد الوعى لتدهور حالتها الصحية، ولكن تفقد الوعى بعد منحها أدوية لدعم جهاز التنفس الصناعى الاختراقى، الخاص بها، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، مؤكدًا استقرار حالتها على جهاز التنفس.

وأكد المصدر الطبى، أنها ما زالت بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويساهم فى ضبط نسبة الأكسجين فى الدم.

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وتتواجد، الفنانة رجاء الجداوى، فى مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد أن دخلت العزل فى 24 مايو الماضى، أى ليلة عيد الفطر المبارك، وأجرت منذ دخولها العزل الصحى 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال اليومين الماضيين، وظهرت نتيجته إيجابية.