شكرا لقرائتكم خبر عن السهرات بدأت.. ميجان فوكس تستمتع بسهرة رومانسية مع Machine Gun Kelly.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمتع النجمة العالمية ميجان فوكس بتفاصيل حياتها العاطفية الجديدة مع نجم الراب الشهير ماشين جن كيلي " Machine Gun Kelly " و هو ما ظهر بعدد كبير من الصور التي سجلتها عدسات مصوري " البابارتزي" .

ظهرت ميجان فوكس بعدد من الصور بعد أن قضت سهرة ممتعة مع صديقها ماشين جان كيلي في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث تناولا العشاء في أجواء هادئة بأحد المطاعم الفاخرة الخاصة بالسوشي و هي وجبة فوكس المفضلة .

كانت ميجان فوكس و هي أم لثلاث أبناء تظهر بالصورة بإطلالة مثيرة و أنيقة حيث اختارت ملابسها الفاخرة باللون الأسود بينما كانت ممسكة بيد ماشين خلال توجههما ليستقلوا سيارتهم .

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يذكر أن كليب " Bloody Valentine " لنجم الراب الشهير Machine Gun Kelly و الذي شاركت به النجمة العالمية ميجان فوكس كان بمثابة إعلان رسمي لعلاقتهما الغرامة التي تم تأكيدها منذ عدة أيام بأول ظهور رسمي لهما ، وكان في البداية يعتبر الكثيرين أن كليب " Bloody Valentine " أنه مجرد عمل غنائي أطلقه النجم البالغ من العمر ( 30 عاما ) و لم يعلموا أنه هناك قصة حب جمعت الطرفين.

وجاءت ارتباط ميجان فوكس بالنجم Machine Gun Kelly بعد انفصالها عن زوجها براين أوستن جرين بعد زواج استمر 10 سنوات كاملة و إنجاب 3 أطفال .