في لغة الأرقام.. نانسي عجرم تحلق عاليًا بين الملايين

متابعة بتجــــــــــرد: تعتبر النجمة اللبنانية نانسي عجرم، الفنانة العربية الأقوى على الإنترنت، وذلك إن كان على صعيد أعداد المتابعين عبر مواقع التواصل الإجتماعي أو نسب المشاهدة التي تحصدها أغنياتها وكليباتها.

وتعتبر الأرقام التي تحققها نانسي عجرم ترجمة لجماهيريتها الجارفة في الوطن العربي وبلدان الإغتراب.

على صعيد نسب المشاهدة حققت نانسي في الساعات الماضية ثلاثة أهداف دفعة واحدة على موقع “يوتيوب”، حيث تخطت أغنية “عم بتعلق فيك” الـ100 مليون مشاهدة، وكليب “بدنا نولع الجو” الـ70 مليون مشاهدة وكليب “قلبي يا قلبي” الـ20 مليون مشاهدة.

وتعتبر الأغنيات الثلاث، “عم بتعلق فيك”، “بدنا نولع الجو” و”قلبي يا قلبي” من أنجج الأغاني العربية خلال السنوات الأخيرة الماضية، وأكثرها طلبًا من الجمهور في مختلف أنحاء الوطن العربي.

على صعيد آخر، تستعد نانسي عجرم في الفترة المقبلة لطرح عمل فني جديد لكنها لم تحسم بعد قرارها في هذا الشأن حيث طلبت منذ أيام رأي جمهورها حول ما إذا كانوا يفضلون أن تصدر في الوقت الحاضر أغنية مصوّرة على طريقة الفيديو كليب من ألبومها الجديد أو الألبوم كاملًا.

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