بلقيس تغني من أشعار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أطلقت النجمة بلقيس اغنية بعنوان “هِمْتُ بظبيٍ” من اشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. معارضة شعرية لإبن عبد ربه الأندلسي، الحان: عبد الرحمن محمد، أما التوزيع من توقيع زيد عادل ومكس وماستر طيف عادل.

عن الأغنية قالت بلقيس “أن “همتُ بظبيٍ” سمعتها من عدة سنوات وهي أغنية الفنان المبدع جدًا عبد الرحمن محمد ومن ألحانه. لمستني ولفتتني كثير خصوصًا انها معارضة شعرية من كلمات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم والذي صاغها بأحرف من ذهب كمعارضة لقصيدة ابن عبد ربه الأندلسي (أعطيته ما سألا).

وتابعت كاشفة ان الأغنية عندما غنتها لاول مرة في السيارة ونشرت الفيديو لقيت ردود افعال قوية وجميلة وقررت اان تعمل الاغنية على طريقة “كوفر” كأول إنتاجات الاستديو المنزلي الذي نفذته مؤخرًا وسجلت الصوت وصورت في المنزل التوزيع للمبدع زيد عادل والمكس لـ طيف عادل”.

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الأغنية أصبحت متوفرة على قناة بلقيس الرسمية على يوتيوب، ويقول مطلعها: “همتُ بظبيٍ جفلا /كالبدر لما اكتملا /ليس له من شبه /فاق دلالًا وحلا”.

وكانت بلقيس قد كشفت أنها قامت ببناء استوديو مجهّز بالكامل داخل منزلها، لتسجيل أغنيات جديدة لها. وأن الاستوديو تم تجهيزه مثل استوديوهات تسجيل الأغنيات المحترف، بعدما تم غلق جميع الاستوديوهات في السعودية، حيث تعيش مع زوجها رجل الأعمال السعودي، سلطان عبداللطيف.

وتستعد بلقيس لتسجيل ثمانية أغنيات وأن التسجيل سيتم بالتواصل مع الملحن والموزع عبر تطبيق Zoom، وستكون هذه أول تجربة لها لتسجيل الأغنيات بهذا الشكل الفريد.