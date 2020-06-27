شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات الحالة الصحية لرجاء الجداوى بعد 35 يوما فى العزل الصحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر طبى، بمستشفى أبو خليفة، إن الحالة الصحية لرجاء الجداوى، مستقرة على جهاز التنفس الصناعى الاختراقى، مشيرًا إلى أن جهاز التنفس تسبب فى استقرار نسبة الأكسجين فى الدم، بعد 35 يوم فى العزل الصحى.

وأكد المصدر الطبى، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أنها ما زالت بالعناية المركزة بمستشفى أبو خليفة، ومتواجدة على جهاز تنفس صناعى اختراقى، وهو عبارة عن أنبوب متصل بالرئتين من الفم عبر الحنجرة إلى الرئتين، ويتم منحها الأدوية بإنتظام

وأجرت الفنانة رجاء الجداوى منذ دخولها العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى 24 مايو الماضى، 3 مسحات تحاليل"pcr"، كان الأول بعد دخولها بثلاثة أيام، وظهرت نتيجته إيجابية، والثانى عقب حقنها بمصل البلازما المتعافين بيومين، وظهرت أيضًا نتيجته إيجابية، والمسحة الثالثة والتى تمت خلال الأيام الماضية، وظهرت نتيجته، إيجابية.

وأبدت أميرة حسن مختار الأبنية الوحيدة للفنانة رجاء الجداوى، استيائها من الشائعات التى تطارد والدتها كل ساعة على مواقع التواصل الاجتماعى، تفيد بوفاتها.‎

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وتزوجت الفنانة القديرة، رجاء الجداوى مطلع السبعينيات، من حسن مختار، مدرب حراس مرمى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق، الذى رحل فى 5 مارس 2016، ولديها ابنة وحيدة هى أميرة ولا تعمل فى المجال الفنى، ومتزوجة من رجل الأعمال محمد هندى ، كما أن للفنانة الكبيرة حفيدة وحيدة اسمها روضة.

الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.