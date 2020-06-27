شكرا لقرائتكم خبر عن والت ديزنى تؤجل مجددا عرض النسخة الجديدة من فيلم مولان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة والت ديزنى، عن تأجيل العرض الأول لنسختها الجديدة من فيلم مولان حتى 21 أغسطس المقبل، فى ضربة لدور العرض السينمائى التى تسعى لأن تجتذب الأفلام الرائجة الجماهير من منازلهم وسط تفشى فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر، عرض مولان فى مارس، لكن تقرر تأجيله حتى 24 يوليو عندما أرغم الفيروس دورى السينما فى أنحاء العالم على الإغلاق.

وقال آلان هورن وآلان بيرجمان، الرئيسان المشاركان لاستوديوهات والت ديزنى، فى بيان أمس الجمعة، "لقد غيرت الجائحة خططنا لإطلاق (مولان)، وسنظل نتحلى بالمرونة حسبما تتطلب الظروف، لكن ذلك لم يغير من إيماننا بقوة هذا الفيلم ورسالة الأمل والمثابرة التى يحملها".

وتكلف فيلم (مولان) 200 مليون دولار، وهو نسخة مصورة جديدة من فيلم الرسوم المتحركة الكلاسيكى الذى سبق وأنتجته ديزني، وتلعب الممثلة الأمريكية الصينية الأصل ليو يى فاى دور "مولان" بطلة الفيلم.

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وكان أصحاب دور السينما، يأملون أن يشهد شهر يوليو عرض فيلم (مولان) وكذلك فيلم المخرج كريستوفر نولان (تينيت) للمساعدة فى جذب الجماهير للعودة إلى دور السينما. إلا أنه تقرر تأجيل عرض كلا الفيلمين إلى أغسطس، مع عرض فيلم (تينيت) من إنتاج شركة وارنر بروس فى 12 أغسطس .

وتضررت دور العرض السينمائى، بسبب إجراءات الإغلاق التى بدأت فى منتصف مارس جراء تفشى فيروس كورونا المستجد، ما أدى لتسريح عشرات الآلاف من الموظفين واقتراض أموال لتجنب الإفلاس.

وبحسب شركة الأبحاث (كومسكور)، هناك ما يقرب من 780 دار عرض سينمائى مفتوحة فى الولايات المتحدة.

وتنتظر سلاسل دور العرض، فى جميع أنحاء الولايات المتحدة، أن تفتح أبوابها فى يوليو، وتخطط جميعها لفرض إجراءات وقائية لمواجهة الفيروس بما فى ذلك تحديد أعداد الزوار، وفرض إجراءات تنظيف إضافية ووضع كمامات الوجه بالنسبة للزوار والعاملين.