محمد صبحي عن "فارس بلا جواد": لهذا السبب جاءت الحملة الصهيونية الأمريكية على المسلسل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

استعاد الفنان محمد صبحي ذكرياته مع مسلسل "فارس بلا جواد"، الذي عرض منذ 18 عامًا، موضحًا بسبب الهجمة الأمريكية الصهيونية الشرسة على المسلسل إنذاك.

وكتب صبحي منشورًا، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، مرفقًا بصورة من المسلسل: " فى مقدمة مسلسل فارس بلا جواد كُتب (هذة الأحداث منها ما تم بالفعل ومنها ما هو خيال يمكن أن يحدث ومنها ما نتوقع حدوثه ) ".

وأضاف صبحي: "وكنت أقصد بما نتوقع حدوثه هو الإستيلاء، على (العراق والقدس)، وقد حدث ذلك بالفعل بعد إذاعة المسلسل بثلاثة أشهر، دخول العراق والان منحت أمريكا اسرائيل القدس عاصمة لها ".

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وتابع: "لذلك جاءت الحملة الصهيونية الأمريكية على المسلسل ورفضهم التام لإذاعته.. وكانت اتهامات الاسرائيليين بعد عرض المسلسل بأنني " عدو للسامية " بمثابة وسام على صدري ".

مسلسل "فارس بلا جواد"، إنتاج عام 2002، بطولة محمد صبحي، جميل راتب، سيمون، أشرف عبد الغفور، هناء الشوربجي، ومن تأليف محمد صبحي، وإخراج أحمد بدر الدين.