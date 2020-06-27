بعد اتهامه بالاعتداء الجنسي.. جاستين بيبر يرفع دعوى تشهير ويطلب 20 مليون دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رفع مغنى البوب الكندى جاستن بيبر دعوى تشهير ضد امرأتين اتهمتاه بسوء السلوك الجنسى مطالبا بتعويض بقيمة 20 مليون دولار.

ورفع مغنى البوب الشاب وفقا لـ"رويترز" الدعوى القضائية أمام محكمة لوس أنجليس العليا أمس الخميس بعد أن كتب على تويتر فى وقت سابق هذا الأسبوع أن الادعاء بأنه اعتدى جنسيا على امرأة عام 2014 هو أمر "مستحيل من الناحية الواقعية".

وقالت المرأة التي عرفت نفسها باسم دانييل من دون الكشف عن هويتها، في تغريدة على "تويتر" حذفت منذ ذلك الحين، إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل بيبر، في أحد فنادق ولاية تكساس الأميركية في التاسع من مارس عام 2014.

Advertisements

أما المرأة الأخرى، التى عرفت نفسها باسم كادي، فقالت على تويتر أيضا إنها تعرضت للاعتداء من بيبر فى غرفة فندق بمدينة نيويورك فى مايو، عام 2015.

ووصفت الدعوى القضائية الاتهامات التى وجهتها المرأتان بأنها "أكاذيب ملفقة وشائنة"، مطالبة بإقامة محاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض بقيمة 20 مليون دولار أمريكى لبيبر عما لحق به من أضرار.

ولم يتسن الاتصال بأي من المرأتين الجمعة للتعليق، كما لم يرد ممثلو بيبر على طلبات بالتعليق على الدعوى القضائية.

وسطع نجم بيبر "26 عاما"، عندما كان في الثالثة عشرة، وأصبح واحدا من أكثر المغنين شعبية في العالم.