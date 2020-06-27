في ذكرى رحيل محرم فؤاد.. كان يبكي بسبب إحساس فريد الأطرش وهذا سر خلافه مع العندليب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تحل اليوم 27 يونيو ذكرى رحيل المطرب محرم فؤاد الـ18، الذي يعد من أشهر نجوم الزمن الجميل، فهو غنى ومثل وأيضًا لحن لنفسه.

وُلد فؤاد في 25 يونيو 1934، وقدمه المخرج الكبير هنري بركات في فيلم "حسن ونعيمة" أمام سعاد حسني، وكان وقتها في الخامسة والعشرين من عمره، وقدم قرابة 900 أغنية و13 فيلمًا سينمائيًا، ومسرحيتين غنائيتين خلال مسيرته الفنية.

وفي الغناء تعاون محرم فؤاد مع الملحن بليغ حمدي الذي كان بمثابة أخ له وصديق منذ الطفولة، وأيضا الموسيقار فريد الأطرش، الذي عشق أغانيه منذ صغره.

الخليج 365 يعرض لكم علاقة محرم فؤاد بكل من فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ وبليغ حمدي:

"خلافه مع عبدالحليم حافظ"

كشف الفنان سمير صبري عن حقيقة الخلاف بين الراحل محرم فؤاد، والعندليب عبدالحليم حافظ بسبب حب "محرم" لفنانة وكاد "العندليب" أن يخطفها من فؤاد.

وقال صبري، خلال لقائه في برنامج "ماسبيرو"، :"محرم فؤاد كان بيحب فنانة معينة، فعلم عبدالحليم وبطريقة ما اتصل بالفنانة وقالها عايز أقابلك، عشان في مشروع فني عايزين نعمله مع بعض، فعلم محرم فؤاد بالقصة".

وأضاف سمير صبري :"محرم استعان ببليغ حمدي وقاله صاحبك عايز ياخد صحبتي، فقال له بليغ "تعب القلوب يا أهل الله، ما أخدتوا كل حاجة وما سبتولناش ولا حاجة"، وغناها محرم فؤاد عشان يقولها لعبدالحليم حافظ".

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'"علاقته القوية بفريد الأطرش"

عشق المطرب والملحن محرم فؤاد صوت فريد منذ الصغر، وقال محرم، خلال لقائه في أحد البرامج: " لحن ياواحشني رد عليا"، حرف في بحر كبير أوي للاستاذ فريد الأطرش، يعني أنا لما كنت بسمعه وأنا صغير مثلا في أغانيه " الربيع، من أول همسه" وغيرها، الأغاني بتاعته العظيمة دي أنا كنت متأثر لدرجة دموعي تنزل، لأنه كان حساس أوي، وحسه كمان حلو مش صوته اللي حلو".

"يا واحشني رد عليا" قدمها محرم فؤاد في فيلم ''سلاسل من حرير''، وتعد تلك الأغنية من أشهر أغانيه ولا تزال من أهم الأغاني العاطفية التي تسمع حتى الآن.

"صداقته منذ الطفولة مع بليغ حمدي"

تحدث الفنان الراحل محرم فؤاد عن علاقته القوية بالملحن بليغ حمدي، والعلاقة التي تربطهما منذ الطفولة.

وقال فؤاد خلال لقائه في برنامج "ماسبيرو"،: "أنا غنيت أكتر من حوالي 35 لحن لبليغ، احنا اتربينا مع بعض وكنا أصدقاء من سن الصبا، وبدأنا مشوارنا الفني مع بعض، والـ13 فيلم بتوعي، بليغ هو ملحن لي معظم أغانيهم، غير الأغاني اللي اتعملت اسطوانات وأغاني الحفلات زي مثلا "تعب القلوب"، "كله ماشي"، "سلامات يا هوا"، "خمسة سياحة"، "الحب الأولاني"، غير أغانى في الإذاعة، والمسرح، حوالي 7 ألحان".

وأضاف الفنان الراحل، " فكل ألحان بليغ محببة إلى روحي وإلى قلبي، فكلها فيها إبداع، بليغ حمدي متفوق جدًا، فهو فنان لا يخاصمه الوحي، لا يغيب عن مخيلته، دايمًا خياله حاضر ولمًاح، ودايمًا ألحانه نفاذه، دا بيخليني وأنا بغني أبقى حاسس إن بغني لنفسي".

وتابع:" بليغ حتة مني ومن كياني وأكتر من أخ، وأخواتي بيعتبروا أن بيلغ أخوهم، ليا في حياتي مع بليغ في سن الصبا عواطف كثيرة، وقصص، وروايات، وكفاح، وذوقنا المر سوا، وعرفنا لذة الكفاح سوا، ومشق لزة الكفاح، أحيانًا شقاء الفن بيبقى لذيذ، وعرفنا حلاوة النجاح والحمدلله".

الوفاة

تُوفى محرم فؤاد في 27 يونيو 2002، بأزمة قلبية، عن عمر ناهز 68 عامًا.