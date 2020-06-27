فيديو| على طريقة إليسا.. ميرهان حسين تغني لسعاد حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشرت الفنانة ميرهان حسين مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".
وظهرت ميرهان في الفيديو وهي تغني أغنية "الربيع" للراحلة سعاد حسني على طريقة إليسا.
وكانت ميرهان حسين قامت بتقليد مجموعة نمن الفنانات خلال فترة العزل المنزلي، بينهن "فيفي عبده، سميرة سعيد، أصالة، مايا دياب.
ميرهان حسين شاركت في رمضان الماضي كضيف شرف في مسلسل "رجالة البيت"، بطولة أحمد فهمي وأكرم حسني، وبيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، ومن إخراج أحمد الجندي
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