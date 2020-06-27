سميرة سعيد تتجول في الشارع رفقة كلبيها (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الديفا سميرة سعيد صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهرت "الديفا" في الصورة وهي تتجول في أحد الشوارع رفقة كلبيها. Advertisements وارتدت سميرة سعيد في الصورة ملابس كاجوال، "كاب" على رأسها. يذكر أن الديفا تقضي إجازتها الصيفية رفقة ابنتها الوحيد شادي في الجونة. وطرحت سميرة سعيد مؤخرًا، كليب أغنية "يوم من عمرنا"، عبر قناتها الخاصة بموقع "يوتيوب"، وهي من كلمات أشرف أمين، وألحان محمد عرام، ومن إخراج نضال هاني، وكانت قد طرحت الأغنية منذ 5 سنوات.

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