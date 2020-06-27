رامز أمير يلعب بالعكاز: "الدكتور مش هيدخلني العيادة تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان رامز أمير جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

ظهر رامز وهو يقوم بالقفز متحاملا على عكازه، وعلق قائلًا: "لازم أفرك بردو مفيش فايدة، الدكتور لو شاف الصورة دي وأنا بلعب بالعكاز مش هيدخلني العيادة تاني".

وتعرض رامز أمير خلال الفترة الماضية، لإجراء عمليتين جراحيتين في الساق، بعد إصابته في أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، كما أنه يخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وجسد أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.