محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
شارك الفنان رامز أمير جمهوره صورة جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
ظهر رامز وهو يقوم بالقفز متحاملا على عكازه، وعلق قائلًا: "لازم أفرك بردو مفيش فايدة، الدكتور لو شاف الصورة دي وأنا بلعب بالعكاز مش هيدخلني العيادة تاني".
وتعرض رامز أمير خلال الفترة الماضية، لإجراء عمليتين جراحيتين في الساق، بعد إصابته في أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، كما أنه يخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.
وجسد أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.
كانت هذه تفاصيل خبر رامز أمير يلعب بالعكاز: "الدكتور مش هيدخلني العيادة تاني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.