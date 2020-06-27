"ماما رجاء وحشتينا".. محمد جمعة يوجه رسالة لرجاء الجداوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان محمد جمعة، على توجيه رسالة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي تتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية.

ونشر جمعة، صورة تجمعه مع رجاء والفنان أحمد السعدني والفنانة نجلاء بدر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ماما رجاء الجداوي وحشتينا، وإن شاء الله تقومي بالسلامة.. دعواتكم".

جدير بالذكر أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد قبل شهر تقريبا، ونُقلت إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية، وأكدت ابنتها "أميرة" أن والدتها في حالة حرجة، لكنها لم تفقد الوعي.