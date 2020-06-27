محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الفنان محمد جمعة، على توجيه رسالة للفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي تتواجد حاليا في غرفة العناية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية.
ونشر جمعة، صورة تجمعه مع رجاء والفنان أحمد السعدني والفنانة نجلاء بدر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ماما رجاء الجداوي وحشتينا، وإن شاء الله تقومي بالسلامة.. دعواتكم".
جدير بالذكر أن رجاء الجداوي أصيبت بفيروس كورونا المستجد قبل شهر تقريبا، ونُقلت إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية، وأكدت ابنتها "أميرة" أن والدتها في حالة حرجة، لكنها لم تفقد الوعي.
كانت هذه تفاصيل خبر "ماما رجاء وحشتينا".. محمد جمعة يوجه رسالة لرجاء الجداوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.