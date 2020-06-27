شذى تعلن وفاة والدة منتجها محمد حامد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

أعلنت الفنانة شذى، منذ قليل، عن وفاة والدة منتج أعمالها الفنية محمد حامد.

وكتبت شذى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "البقاء والدوام لله.. والدة أخويا وصديقي ومنتجي محمد حامد، في ذمة الله.. اللهم ارحم روحا صعدت إليك، ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء، فضلا وليس أمراً، الدعاء لها وقراءة الفاتحة لروحها.. البقاء والدوام لله".

يذكر أن الفنانة شذى، طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان "أجمل أوقات"، وهي من كلمات محمد عاطف، وألحان مدين، وتوزيع وسام عبدالمنعم.

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