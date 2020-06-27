سارة وفيق لـ"الخليج 365": استئناف "مش أنا" مطلع يوليو والمشاهد المتبقية "خارجي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

قالت المخرجة سارة وفيق، إنه من المقرر استئناف تصوير فيلمها الجديد "مش أنا"، بطولة الفنان تامر حسني والفنانة حلا شيحة، مطلع شهر يوليو المُقبل.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "هنرجع التصوير أول شهر يوليو"، لافتة لانتهائها من كل المشاهد الداخلي، ويتبقى لها المشاهد الخارجي، والتي يستغرق تصويرها حوالي 10 أيام.

وتابعت سارة "انتهينا قبل التوقف، من تصوير المشاهد المطلوب تصويرها في السعودية، المشاهد الخارجية المتبقية ستكون كلها في القاهرة".

"مش أنا" قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، إخراج سارة وفيق، بطولة تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، إنتاج حسام حسني.