مجدي عبيد يكشف لـ"الخليج 365" آخر تطورات حالة الفنان محمود جمعة الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف الفنان مجدي عبيد، صديق الفنان محمود جمعة، عن آخر تطورات حالة الأخير الصحية، بعد دخوله في غيبوبة ونقله لمستشفى بنها الجامعي.

وقال مجدي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "الحمد لله.. هو اتحسن شوية، ولازم يفضل تحت الملاحظة الدقيقة لمدة ٣ أيام، والدكتور المتابع معاه بيطمنا" .

وتابع: "الطبيب المعالج له، طمنا إنه بيستجيب للعلاج الحمد لله".

وأضاف: "الأطباء مانعين عنه الزيارة حالياً ، والدكتور أكدلنا أنه في تحسن والحالة مستقرة.. بس لسه موجود في الرعاية المركزة ولما يخرج منها هيتنقل لغرفة عادية لاستكمال علاجه.. وإن شاء الله خير".

يُذكر أن آخر أعمال الفنان محمود جمعة، مسلسل "قوت القلوب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ مجدي أبو عميرة، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد الحناوي، بطولة: ماجدة زكي، محمد أنور، إسلام جمال، سهر الصايغ، كارولين عزمي، ديانا هشام، فراس سعيد، وشارك جمعة في أكثر من عمل درامي منها "كلبش" و"بحر" و"بركة" و"زلزال" وغيرها.

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