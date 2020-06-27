تراند اليوم : ريهام سعيد تشمت في سما المصري بعد حبسها 3 سنوات

سارعت الإعلامية المصرية ريهام سعيد اليوم السبت إلى التعليق على قرار حبس مواطنتها الراقصة سما المصري 3 سنوات بعد إدنتها بالتحريض على الفسق والفجور.

فقد قالت ريهام في تصريحات صحفية عقب صدور القرار وهي بالأساس صاحبة البلاغ في واقعة اتهام سما المصري بالتحريض على الفسق، إنها "سعيدة بحكم حبسها"، مضيفة: "ذلك يشير إلى اتجاه الدولة للقضاء على الفساد والتخلص من كل مظاهر التعدي على قيم المجتمع".

ولم تكتف المحكمة بقرار حبس المصري فقط، بل وقعت غرامة مالية على المتهمة تبلغ قيمتها 300 ألف جنيه مصري (نحو 20 ألف دولار)، إضافة إلى وضعها تحت المراقبة لمدة 3 سنوات عقب نهاية مدة حبسها الأساسية.

يشار إلى أن سما المصري وفور صدور الحكم، انهارت بالبكاء، مرددة: "أنا معملتش حاجة حسبى الله ونعم الوكيل".

وكان النائب العام المصري أمر اليوم بحبس المتهمة ونسبت لها النيابة العامة ارتكاب جرائم نشر صور ومقاطع مرئية مصورة لها خادشة للحياء العام عبر حسابات خاصة بها للتواصل الاجتماعي.

كما أتت سما المصري بحسب النائب العام علانية بأفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها ووفقا للنيابة التي قالت أيضا في قرارها إن الفنانة المصرية سما المصري اعتدت على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.