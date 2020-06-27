تراند اليوم : حذف حلقات من مسلسل أمريكي يسيء إلى النبي محمد

القرار جاء عقب ردود فعل واسعة، بسبب ما تضمنه المسلسل لحلقات تتضمن رسوما كاريكاتورية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.
وبحسب موقع بي بي سي، كانت منصة "إتش بي أو ماكس" قد بدأت مطلع الأسبوع الحالي في عرض مسلسل الرسوم المتحركة الذي يتكون من 307 حلقات، بها حلقات تتضمن الرسوم الكارتونية للنبي محمد عليه السلام.
وقامت المنصة التلفزيونية بمنع عرض تلك الحلقات بالاتفاق مع الشركة المنتجة بهدف تجنب تكرار مشاكل سابقة .
ومسلسل "ساوث بارك" هو مسلسل كرتوني تلفزيوني أمريكي حائز على العديد من الجوائز.
ويندرج المسلسل تحت قائمة الكوميديا السوداء ، حيث يقدم رؤية سريالية ساخرة للقضايا العامة.
وتدور قصة المسلسل الأمريكي الذي بدأ عرضه عام 1997 حول أربعة أطفال في المدرسة الابتدائية يعيشون في مدينة ساوث بارك الخيالية.
وقام صناع المسلسل على انتقاد كل فئات المجتمع الأمريكي والسخرية من الأديان والشخصيات المؤثرة في العالم، حيث حقق المسلسل نسب مشاهدة عالية لمواكبته كبريات الأحداث السياسة مثل القبض على صدام حسين ، والتعرض لحياة مشاهير هوليوود وغيرها من المواضيع الشائكة.
كما تطرق المسلسل إلى المسائل الدينية، والذي جعله أيضا في مرمى غضب منظمات مسيحية عدة، خاصة بعد أن بث حلقة تصور مريم العذراء.
وتطرق المسلسل أيضا في عام 2001، إلى معتقدات المسلمين التي تعارض فكرة تصوير الأنبياء في الأعمال الفنية، مما أثار غضب هيئات دينية إسلامية.
كما تكرر الجدل في 2010 لتضطر بعدها الشركة المنتجة للسلسلة الشهيرة إلى إيقاف بث الحلقة الثانية والثالثة من المسلسل عقب تلقيها تحذيرات من جماعات إسلامية.
وطالب حينها الحزب الإسلامي الماليزي صناع المسلسل بالاعتذار للمسلمين، وحذف الحلقتين اللتين صورتا النبي محمد متنكرا في هيئة دب.