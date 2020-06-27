الموسيقار هشام خرما ضيف مني أبو الغيط لأول مرة

يحل غدًا الموسيقار المتميز هشام خرما ، لأول مرة كضيف على شاشة النيل للدراما، مع الإعلامية المتميزة مني أبو الغيط، و ذلك ببرنامج مساء الفن.

يذاع البرنامج في تمام الساعة الرابعة عصرًا ، على الهواء مباشرة ، للحديث عن الموسيقي التصويرية التي قام

بتأليفها لمسلسل النهاية ، الذي عرض في سباق رمضان الماضي ، من بطولة كل من يوسف الشريف ، أحمد وفيق ، عمرو عبد الجليل ، ناهد السباعي ، سهر الصايغ ، من تأليف عمرو سمير عاطف ، إخراج ياسر سامي ، كما سيتطرق خرما للحديث عن موسيقاه و كليباته الأخيرة ، و حفلاته داخل مصر و خارجها ، و أشياء أخري .

برنامج مساء الفن من إعداد الكاتب الصحفي أشرف شرف، يعرض يوميًا على شاشة النيل للدراما من الساعة الثالثة للخامسة عصرًا ، على الهواء مباشرة .