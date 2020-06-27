المخرجة بتول عرفة تكشف كواليس كليب " كارول سماحة " الجديد

كشفت المخرجة بتول عرفة، عن كواليس الكليب الجديد للنجمة اللبنانية كارول سماحة ، والذي يحمل أسم bon voyage" "، باللغتين العربية و الفرنسية من إنتاج شركة " لايف ستايلز ستديو " في أول تعاون بينهما.
وأشارت عرفه لسعادتها الكبيرة لتعاونها مع كارول لأول مرة ، علي الرغم من صداقتهما الطويلة التي تخطت عشرة أعوام ، أشارت عرفه أن تصوير الكليب ،كان في القاهرة بإحدي الفيلات ، وأستمر التصوير ليوم واحد فقط ، مع إتخاذ كافة الإجراءات الإحتزازية من فيروس كورونا المستجد .
فالتلحين فرنسي ، كذلك التوزيع مغربي ، وأخيرا الإنتاج سعودي ، لذا خرجت الأغنية تحمل تعبيرا عن تلك الثقافات المختلفة في كليب واحد ، و أتمني أن ينال إعجاب الجمهور في النهاية ، كما أن " كارول " ستظهر بلوك و ستايل مختلف تماما عن كل الكليبات التي قدمتها من قبل ، من خلال فكرة جديدة تماما .
وأشارت عرفه إلي أن هذا الكليب يجمع بين ست جنسيات مختلفة أوالأغنية بمعني أدق ، حيث أن المطربة لبنانية ، بينما المخرجة مصرية ، ثم الشاعرة سورية ،
أختتمت عرفه كلامها أنه من المفترض أن يتم طرح الكليب خلال الفترة القادمة ، بعد الإنتهاء من عملية المونتاج .
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