هنادي مهنى تخطف أنظار جمهورها على شاطيء البحر

نشرت الفنانة هنادي مهنى صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهرت "هنادي" في الصورة، على شاطيء البحر مرتدية كاش مايوه أبيض مع شعر منسدل بطريقة طبيعية. كاش مايوه أبيض مع شعر منسدل بطريقة طبيعية. يذكر أن الفنانة هنادي مهنى، قد شاركت في الماراثون الرمضاني المنقضي، من خلال مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد. من خلال مسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري وخالد أنور، ومن إخراج سامح عبد ‏العزيز، وتأليف أحمد عادل، وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد.

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