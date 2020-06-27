تعرف على رسالة مكسيم خليل لجمهوره

نشر الفنان مكسيم خليل صورة جديدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.
علّق خليل على الصورة بأحدى مقولات نيتشة ومن ثم طالب جمهوره بتدمير أوهامهم والتي تحولت لجدران من الخوف تفصل البشر وبين السلام والحريةوغيرها من القيم.
تفاعل عدد كبير من رواد منصات التواصل الاجتماعي مع رسالة مكسيم خليل فحصل على إعجاب أكثر من 20 ألف شخص والعديد من التعليقات.
يذكر أن مكسيم خليل خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل أولاد آدم والذي شهد إقبال جماهيري كبير، المسلسل من بطولة ماغي بو غصن وقيس الشيخ نجيب ودانيلا رحمة ومن إخراج الليث حجو.
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