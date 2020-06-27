لهذا السبب.. جاستن بيبر يطالب بـ20 مليون دولار في قضية تشهير

طالب الفنان العالمي جاستن بيبر، بتعويض قدره 20 مليون دولار في دعوى قضائية بالتشهير ضد امرأتين اتهمتاه بالاعتداء.

وقدم جاستين بيبر الدعوى أمام محكمة لوس أنجلوس العليا بعد أن نفى عبر حسابه على تويتر المزاعم بأنه اعتدى على امرأة قبل 6 سنوات.

ووصف جاستن في دعواه القضائية الادعاءات التي وجهتها المرأتان بأنها أكاذيب ملفقة وشائنة.

وطالب جاستن بإقامة محاكمة أمام هيئة محلفين وتعويض بقيمة 20 مليون دولار أميركي بسبب ما لحق به من أضرار.

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وقالت المرأة، التي عرفت نفسها باسم دانييل دون أن تكشف عن هويتها، في تدوينة على تويتر حذفت منذ ذلك الحين إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل جاستن بيبر

في فندق في أوستن بولاية تكساس الأمريكية في التاسع من مارس 2014.

أما الأخرى، التي عرفت نفسها باسم كادي، فقالت على تويتر أيضًا إنها تعرضت للاعتداء من بيبر في غرفة فندق بمدينة نيويورك في مايو عام 2015.

يذكر أن قد وجهت اتهامات إلى مئات الرجال في مجالات الترفيه والأعمال والرياضة والسياسة بسوء السلوك الجنسي منذ أن تحولت حركة "مي تو" إلى قوة ثقافية فاعلة عام 2017.