ريهام سعيد: لم أعلق على حبس سما المصري

كذبت الإعلامية ريهام سعيد الأنباء المتداولة حول تعليقها على حبس الفنانة سما المصري، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وقالت ريهام سعيد: تكذيب أنا معلقتش في أي مكان و لا ادليت باي تصريح لاي صحافه عن هذا الموضوع .؟ مش مصدقه بجد .. وصلت لتصريح عن لساني. بجد .. وصلت لتصريح عن لساني. Advertisements يذكر أن الإعلامية ريهام سعيد قدمت مؤخرًا برنامج بعنوان صبايا الخير، وهو برنامج إجتماعي يعرض ظواهر وقضايا غريبة ذات صلةٍ بالشأن المصري، وتمس المواطن ومشاكل حياته اليومية، وتطرح القضايا الشائكة في المجتمع، في كافة المجالات.

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