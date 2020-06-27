تحت رعاية نقابة الصحفيين..علي الحجار يحيي حفلًا أونلاين

يحيي النجم علي الحجار حفلًا أونلاين، وذلك تحت راعية نقابة الصحفيين، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 10 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساًء. ونشر علي الحجار أفيش الحفل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وعلق عليه قائلًا: حفل أونلاين .. تحت رعاية نقابة الصحفيين .. ضيف الحفل المطرب Advertisements وائل الفشني.. هنستقبل أسئلتكم على مدار الأسبوع الحالي .. موعدنا الجمعة ١٠ يوليو الساعة ٨ م على قناتي الرسمية على يوتيوب. وائل الفشني.. هنستقبل أسئلتكم على مدار الأسبوع الحالي .. موعدنا الجمعة ١٠ يوليو الساعة ٨ م على قناتي الرسمية على يوتيوب. يذكر أن النجم علي الحجار طرح مؤخرًا كليب بعنوان بضحك من قلبي، وشاركه في الغناء الفنانة حنان ماضي، كما حقق الكليب نجاحًا واسعًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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