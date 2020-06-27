نشرت الفنانة هالة الزاهد صورة من إطلالتها في فيلمها الجديد "الغسالة"، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". كشفت هنا عن اسم شخصيتها في الفيلم قائلة:" عايدة..من فيلم الغسالة". في الفيلم قائلة:" عايدة..من فيلم الغسالة". فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحميد، ، ويشارك فى بطولته أحمد حاتم ،محمود حميدة ، محمد سلام ، شيرين، أحمد فتحى ، طاهر أبو ليلة، ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين الزاهد وحاتم بعد نجاحهما الكبير سوياً في فيلم "قصة حب". فى بطولته أحمد حاتم ،محمود حميدة ، محمد سلام ، شيرين، أحمد فتحى ، طاهر أبو ليلة، ويعتبر الفيلم هو التعاون الثاني بين الزاهد وحاتم بعد نجاحهما الكبير سوياً في فيلم "قصة حب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة..إطلالة هنا الزاهد من فيلم الغسالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.