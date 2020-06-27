وجهك الثاني جديد الفنانة ديانا كرزون



فاصلة / عمان

كتب : غازي بني نصر أطلقت الفنانة ديانا كرزون احدث إعمالها الغنائية الجديدة والرومانسية تحت عنوان وجهك الثاني عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب ، من كلمات قصى عيسى، وألحان على صابر، وتوزيع عثمان عبود ، وهي ثاني الإعمال التي تعاونت من خلالها مع ذات الفريق باللهجة العراقية .

وتقول كلمات الأغنية :

تغيب وترجع بكيفك

ولا همك شحس آني

واذا ناقشتك بكلمه

يطلع وجهك الثاااااني...!؟

وكانت سوبر ستار العرب الفنانة ديانا كرزون قد أصدرت سابقا أغنية" صعب اقدر " باللهجة العراقية ، والتي حققت نجاحا كبيرا على كافة الإذاعات المحلية والعربية ومواقع التواصل الاجتماعي وحمل مطلعها : كاره كلشى بغيابك صوتى وروحى وإحساسى وكلام الناس ؛ والحيرة إنى إلى يحبك موت لا تبخل عليه بصوت إذا تبعد عليه أموت .

وحرصت الفنانة ديانا كرزون ان يكون إصدارها للعمل الجديد " وجهك الثاني " بأسلوب الفيديو كليب لتختار احد ابرز الأماكن السياحية بالعاصمة الأردنية مكانا لتصوير هذا العمل تحت اشراف المخرج عمر ارشيد.

" وجهك الثاني " تم أطلاقها على القناة الرسمية اليوتيوب ، لسوبر ستار العرب ديانا كرزون ، وعلى كافة الإذاعات والمنصات الإلكترونية ، ومواقع التواصل الاجتماعي ، وكافة المتاجر الالكترونية ، وللاستماع للأغنية من خلال الرابط المرفق :



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