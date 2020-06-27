جاستين بيبر يطالب بتعويض في قضية تشهير ضده

قدّم مغني البوب جاستين بيبر دعوى قضائية أمام محكمة لوس أنجلوس العليا وطالب بتعويض قدره 20 مليون دولار في دعوى التشهير ضد امرأتين اتهمتاه بالاعتداء الجنسي. و نفى بيبر عبر حسابه على تويتر المزاعم بأنه اعتدى جنسيا على امرأة قبل 6 سنوات. Advertisements ووصف بيبر في دعواه القضائية الادعاءات التي وجهتها المرأتان بأنها "أكاذيب ملفقة وشائنة". وقالت المرأة، التي عرفت نفسها باسم دانييل دون أن تكشف عن هويتها، في تغريدة على تويتر حذفت منذ ذلك الحين إنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل بيبر في فندق في أوستن بولاية تكساس الأميركية في التاسع من مارس 2014.

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