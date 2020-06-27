وفاة والد الإعلامي السعودي حمود الفايز بعد إصابته بفيروس كورونا

أعلن الإعلامي السعودي، حمود الفايز، مساء الجمعة، وفاة والده نتيجة إصابته بفيروس كورونا الجديد أو ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" في السعودية.
جاء ذلك في تغريدة للفايز على صفحته الرسمية بتويتر، حيث قال: "يا الله يارحيم يا الله.. والدي رحل عن هذه الدنيا.. الله يرحمك يا تاج راسي يابوي الله يرحمك.. غداً السبت بعد صلاة الظهر، في مقبرة شمال الرياض، سيُصلى على والدي ويدفن هناك.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان الفايز قد نشر تغريدة بتاريخ 18 يونيو/ حزيران الجاري، قال فيها: "دعاؤكم لوالدي.. الذي يرقد حالياً في المستشفى العسكري لليوم الثاني.. قبل قليل.. أكدوا لنا إصابته بالفايروس ’نتيجة إيجابية‘.. واثنين من أفراد أسرتي بالرياض.. بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يا رب العالمين".
ويذكر أن وزارة الصحة السعودية، أعلنت مساء الجمعة تسجيل 3938 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، وتسجيل 46 حالات وفيات إلى جانب تسجيل 2589 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية في المملكة 120.471 ألف حالة.
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