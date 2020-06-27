ياسمين عبد العزيز في صورة تظهر زيادة وزنها فهل هي حامل؟

تداول عدد من ‏رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة الممثلة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى، يرتديان ‏فيها ملابس رياضية، بينما ظهرت ياسمين بوزن زائد، لفت انتباه المتابعين مما أثار ‏تساؤلات حول حمل ياسمين عبد العزيز، وأن الزوجين يستعدان لاستقبال أول مولود ‏لهما.‏





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يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل ‏‏"ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، ‏وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، ‏وتار عماد، وعدد كبير من النجوم. وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا



ينما يستعد النجم أحمد العوضى لعرض أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، ‏المقرر عرضه أول يوليو على منصة ‎ ‎watch it، والذى يتناول قضية الهاكرز ‏وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة.‏