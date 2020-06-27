ياسمين عبد العزيز في صورة تظهر زيادة وزنها فهل هي حامل؟

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تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة الممثلة ياسمين عبد العزيز برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى، يرتديان فيها ملابس رياضية، بينما ظهرت ياسمين بوزن زائد، لفت انتباه المتابعين مما أثار تساؤلات حول حمل ياسمين عبد العزيز، وأن الزوجين يستعدان لاستقبال أول مولود لهما.
يشار إلى أن الفنانة ياسمين عبد العزيز خاضت سباق رمضان 2020 بمسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، وشارك في بطولته شريف منير وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم. وحقق المسلسل نجاحا كبيرًا
ينما يستعد النجم أحمد العوضى لعرض أحدث أعماله مسلسل شديد الخطورة، المقرر عرضه أول يوليو على منصة watch it، والذى يتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات الدولة.
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