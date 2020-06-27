نجمات يهوين ركوب الدراجات والخيل

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تهوى العديد من النجمات العرب ممارسة رياضة الفروسية ولديهن عشق خاص للخيول ويحرصن علي الظهور بها، كما تهوين ركوب الدراجات النارية والهوائية.
هذه صور أبرز النجمات اللاتي يهوين ركوب الدراجات والخيل:
الديفا سميرة سعيد تعشق ركوب الدراجات النارية، وتحرص على ذلك من زمن بعيد، ودائما تخضع لجلسات تصوير وهى على الدراجة النارية، وفى إحدى الأغنيات القديمة لها ظهرت وهى تتجول بالدراجة النارية وتغنى.
وتعشق الفنانة حورية فرغلى ركوب الخيل، وذلك عرضها إلى الخطر بعد تعرضها لإصابة شديدة عندما سقطت أرضا خلال ركوبها الخيل، وهو ما تسبب فى إصابتها بالديسك وكسر أنفها، وكان سببا فى إجراء بعض العمليات الجراحية فى أنفها.
كما أن النجمة ياسمين صبري تهوى ركوب الدراجات النارية وتظهر في هذه الصورة وهي تركب الداراجة باحتراف.
النجمة هيفاء وهبي من محبات ركوب الخيل وظهرت في العديد من الصور وهي تركب الخيل باحتراف أيضاً.
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