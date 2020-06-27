بالصورة- هذه هي والدة سارة أبي كنعان التي سرقت الأنظار بجمالها

نشرت النجمة اللبنانية سارة أبي كنعان صورة لها تجمعها مع والدتها، حيث نجحت الاخيرة بخطفت الانظار بجمالها ونعوميتها.

وبدت سارة ووالدتها كأنهما شقيقتان، حيث أكد عدد من المتابعين ان سارة تشبه والدتها الى حدٍ بعيد.

من جهة أخرى، استطاع فيلم Broken keys ، الذي تلعب بطولته سارة أبي كنعان، أن يترشح لجوائز مهرجان “كان السينمائي الدولي”، حيث تضمنت اللائحة النهائية من مهرجان كان 54 فيلمًا فقط من أصل 2067 فيلمًا تقدموا من حول العالم.

وفي التفاصيل، تلعب سارة في “Broken keys” دوراً محورياً لشخصية مظلومة من قبل الجماعات الإرهابية، تحارب القساوة والظلم بشراسة.

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وفي هذا السياق، عبّرت سارة عن سعادتها الكبيرة بترشح الفيلم لمهرجان “كان السينمائي الدولي” واعتبرت أن مشاركتها بالفيلم هو انجاز كبير يُضاف الى مسيرتها في عالم التمثيل. كما أثنت على الحرفية العالية التي قدمها القيّمون على العمل، وعلى رأسهم الكاتب والمخرج جيمي كروز، وجميع الممثلين المشاركين بالفيلم.

الى جانب سارة أبي كنعان، شارك في الفيلم نخبة من أهم نجوم الدراما منهم عادل كرم، طارق يعقوب، رلي بقسماتي، حسن مراد، منير معاصري، جوليات فرحات وغيرهم. كما شهد الفيلم مشاركة الفنان اللبناني الكبير غبريال يارد في الموسيقى التصويرية، وهو حاصل على جوائز عالمية عديدة من بينها الأوسكار وغرامي وبافتا.

أما في ما يخص نشاطاتها القادمة تشارك سارة أبي كنعان في عملين دراميين وهما “دفعة بيروت”، و”دانتيل”، من انتاج شركة ايغل فيلمز، حيث تلعب في مسلسل “دانتيل” المنتظر، شخصية عليا المنطوية على نفسها وبنفس الوقت لديها عدة نهفات كوميدية.

أما مسلسل “دفعة بيروت” فسيجمعها مع نخبة من أهم ممثلي العالم العربي والخليجي، وهو من إخراج علي العلي.