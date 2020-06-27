مسلسل “عائلة سيمبسون” يتخذ هذا الموقف الحاسم

يتوقف مسلسل الرسوم المتحركة ”عائلة سيمبسون“ عن الاستعانة بممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة في المسلسل التلفزيوني الشهير.

وكشفت شركة فوكس للإنتاج في بيان أنه من الآن فصاعدًا، لن تعتمد ’عائلة سيمبسون‘ على ممثلين بيض لأداء أصوات الشخصيات الملونة.

الخطوة تأتي بعد انتقاد فيما يتعلق بقيام الممثل الأبيض هانك أزاريا بأداء صوت شخصية أبو، الهندي صاحب متجر السلع الغذائية في المسلسل.

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وقال “أزاريا” في وقت سابق إنه لن يؤدي بعد الآن صوت هذه الشخصية التي انتقدها البعض باعتبار أنها تقدم صورة سلبية للأميركيين الهنود.

وأدى أزاريا أيضا صوت رجل الشرطة الأسود (لو) وكذلك صوت الأميركي المكسيكي الأصل (بامبلبي مان). كما أدى الممثل الأبيض هاري شيرر صوت شخصية الطبيب الأسود (دكتور هيبرت).

لكن بيان شركة فوكس لم يبين إن كان المسلسل سيحتفظ بشخصية أبو أو بالشخصيات الأخرى بحسب رويترز.

وأتت الخطوة بعد المظاهرات التي طالت كل أميركا عقب مقتل جورج فلويد الأميركي الأسود الذي قضى في مدينة مينيابوليس خلال توقيفه من جانب الشرطة.