سامي مغاوري يكشف تفاصيل اعتداء سيدة عليه بسبب حنان سليمان

السبت 27 يونيو 2020

كشف الفنان سامي مغاوري، أحد المواقف التي تعرض لها من قِبل الجمهور، والذي يتفاعل أحدهم مع أحد الشخصيات التي يُقدمها في أعمالٍ فنية، موضحًا أنه تعرض لاعتداء مفاجئ من سيدة داخل أحد المولات، على خلفية دوره في مسلسل «دلع البنات».



وقال «مغاوري» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إنه كان يُجسد شخصية رجل شرس في أحداث مسلسل "دلع البنات"، ويتناول المخدرات بشكلٍ ضخم، ولم يكن لديه أي مانع في سبيل الحصول على أموال من زوجته وابنته، مضيفًا بقوله: "الدور ماكنش كبير، لكنه كان مؤثر في الأحداث".

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وتابع أنه في أثناء عرض المسلسل تليفزيونيًا، فوجئ باعتداء سيدة عليه داخل أحد المولات، إذ تهجمت عليه، قائلة له بصوتٍ عالٍ: «حرام عليك.. هو لازم الواحدة تكون مفترية عليك»، موضحًا أنه لم يكن يُدرك طبيعة الخلاف وأسباب الاعتداء عليه في بداية الأمر: «لما بدأت تقول أسماء الشخصيات اللي في المسلسل بدأت أفهم، وقلت لها ده تمثيل، وشرحت لها الأمر، واعتذرت لي في النهاية».

تدور أحداث مسلسل «دلع البنات» في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.

المسلسل عُرض لأول مرة، عام 2014، بطولة مي عز الدين وكندة علوش ومحمد عادل إمام وريم البارودي، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.