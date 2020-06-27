- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سامي مغاوري يكشف تفاصيل اعتداء سيدة عليه بسبب حنان سليمان والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
كشف الفنان سامي مغاوري، أحد المواقف التي تعرض لها من قِبل الجمهور، والذي يتفاعل أحدهم مع أحد الشخصيات التي يُقدمها في أعمالٍ فنية، موضحًا أنه تعرض لاعتداء مفاجئ من سيدة داخل أحد المولات، على خلفية دوره في مسلسل «دلع البنات».
وقال «مغاوري» خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، إنه كان يُجسد شخصية رجل شرس في أحداث مسلسل "دلع البنات"، ويتناول المخدرات بشكلٍ ضخم، ولم يكن لديه أي مانع في سبيل الحصول على أموال من زوجته وابنته، مضيفًا بقوله: "الدور ماكنش كبير، لكنه كان مؤثر في الأحداث".
وتابع أنه في أثناء عرض المسلسل تليفزيونيًا، فوجئ باعتداء سيدة عليه داخل أحد المولات، إذ تهجمت عليه، قائلة له بصوتٍ عالٍ: «حرام عليك.. هو لازم الواحدة تكون مفترية عليك»، موضحًا أنه لم يكن يُدرك طبيعة الخلاف وأسباب الاعتداء عليه في بداية الأمر: «لما بدأت تقول أسماء الشخصيات اللي في المسلسل بدأت أفهم، وقلت لها ده تمثيل، وشرحت لها الأمر، واعتذرت لي في النهاية».
تدور أحداث مسلسل «دلع البنات» في إطار كوميدي حول الفوارق الطبقية في المجتمع من خلال قصة صديقتين، تنتمي إحداهما للطبقة الشعبية، بينما تنتمى الأخرى للطبقة البرجوازية، ويولد هذا الاختلاف بينهما العديد من المفارقات والمواقف الكوميدية.
المسلسل عُرض لأول مرة، عام 2014، بطولة مي عز الدين وكندة علوش ومحمد عادل إمام وريم البارودي، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر سامي مغاوري يكشف تفاصيل اعتداء سيدة عليه بسبب حنان سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.