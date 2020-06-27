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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة لأول مرة.. يوسف الشريف يعلن عن اسمه الحقيقي والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
حل النجم يوسف الشريف، ضيفا على برنامج «مساء MDC»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، وهو الظهور الأول له بعد نجاح مسلسله "النهاية"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020.
وكشف يوسف الشريف، في مفاجأة لأول مرة عن اسمه الحقيقي، وقال إنه "محمد إسماعيل" وإن المتداول هو مجرد اسم فني وشهرة فقط.
مسلسل "النهاية"، شارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة، داليا شوقي، فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.
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