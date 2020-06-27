يوسف الشريف: «كورونا» أثر على مسلسل «النهاية».. وهذه حقيقة وجود جزء ثاني

السبت 27 يونيو 2020

حل النجم يوسف الشريف، ضيفا على برنامج "مساء MDC"، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، وهو الظهور الأول له بعد نجاح مسلسله "النهاية"، الذي عرض في رمضان الماضي 2020.

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وقال يوسف الشريف، إن مسلسل "النهاية" من المفترض أن يكون له جزء ثاني، ولكن هذا لا يعني أنه سيكون في الموسم المقبل لأنه لا يحب أن يدخل في أعمال اعتمادًا على نجاح العمل الذي سبقه، بل أن يكون لكل عمل حالة خاصة به، مشددًا على أن جائحة فيروس كورونا المستجد أثرت بشكل كبير على المسلسل وطريقة تنفيذه لأنه أصعب من أي مسلسل وكان بحاجة إلى وقت كبير حتى يظهر بشكل متميز للجمهور لأنه خيال علمي.

مسلسل "النهاية"، شارك في بطولته كل من الفنان عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، باسم مغنية، عبد الرحيم حسن، محمد مرزبان، أيمن الشيوي، محمد جمعة، داليا شوقي، فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.