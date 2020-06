ندى نصر تنتهي من تصوير كليب «اللي اختشوا ماتوا»

السبت 27 يونيو 2020

انتهت مطربة الأوبرا ندى حسام نصر من تصوير كليبها الجديد "اللي اختشوا ماتوا"، تمهيدًا لطرحه على الفضائيات وقنوات المزيكا خلال الفترة القليلة المقبلة.

Advertisements

وكشفت ندى حسام نصر، أن الأغنية تدور في إطار رومانسي عن فكرة هجر الحبيب، وأن الأغنية من كلمات محمد عادل، وألحان وجيه، والكليب فكرة وإخراج يوسف سامي، وأضافت بأن الكليب يحمل الكثير من الأفكار الجريئة والمختلفة التي تقدم لأول مرة على الشاشة من حيث التقنيات الحديثة التي تم استخدامها فى إظهار الفكرة بالشكل المطلوب لدى الجمهور، وتظهر في الكليب بـ3 إطلالات جريئة ومميزة.

والأغنية تم تصويرها لمدة يوم كامل بالغردقة مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لفريق العمل، ومن المقرر أن تقوم شركة مزيكا بالترويج للكليب عبر شاشتها فور الانتهاء من مراحل المونتاج الأخيرة وتصحيح الألوان.

يذكر أن مطربة الأوبرا ندى حسام نصر، شاركت في عدد من الأعمال الوطنية خلال الفترة الماضية التي قدمت خلال أعياد تحرير سيناء الأخيرة، كما شاركت العام الماضي في الحفل الذي أقيم بشرم الشيخ احتفالا بأعياد أكتوبر المجيدة برعاية إحدى القنوات الشهيرة ومحافظة جنوب سيناء، كما شاركت في عدد من الأغاني والأداء الصوتي لفيلم The Queen of the Swallows والذي عرض عام 2008.