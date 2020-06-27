يسرا اللوزي: ولادتي وقت كورونا صعب.. وهذه كواليس «العنكبوت»

السبت 27 يونيو 2020

أجرت الفنانة يسرا اللوزي، مداخلة بالفيديو مع قناة DMC، كشفت فيها العديد من التفاصيل، وهي أن ولادتها وقت أزمة كورونا أصعب ما مرت به في حياتها، وأشارت إلى أن الأمومة صعبة وجميع الأهالي يعلمون ذلك.



وقالت: "أنا وزوجي اخترنا اسم (نادية)، لطفلتنا، واعتدنا على عدم معرفة نوع الجنين كي يكون الأمر مفاجأة.. نُعد قائمة بها العديد من الأسماء للأولاد والبنات، ونختار في النهاية ما نستقر ونتفق عليه.. وأنا واجهت صعوبة قبل ولادتي خاصة في ظل وجود أزمة كورونا.. شعرت بالخوف من دخول المستشفى للولادة خشية أن تكون ملوثة بكورونا.. وحاولت القراءة حول أمر كورونا وخطره على الجنين والأم خلال الولادة".

وأضافت: "لم أحصل على معلومات كافية حول الأمر وهو ما أصابني بالذعر، وشعرت بالخوف على حياتي وحياة الطفل.. كل المواليد في ظل أزمة كورونا سيكون لديهم نقطة تكبر على أصحابهم (جيل كورونا).. فأنا ولدت وأنا أرتدي الكمامة، وهذا الشيء كان مرعبًا بالنسبة لي، خاصة وأنا أعاني من الضغط المنخفض، لكن الحمد لله".

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وتابعت: "تفاجأت بردود الأفعال على دوري في (بخط اليد)، خاصة وأنا أقدم خلاله ضيفة شرف، فبطل العمل أحمد رزق كان يرسل لي تعليقات الجمهور على شخصيتي في المسلسل والحمد الله اختياري كان موفقًا".

وعن دورها في فيلم "العنكبوت"، قالت: "مختلف كليًا وهو بطولة جماعية وجميع النجوم أدوارهم مؤثرة، لكن عدد المشاهد ليس كبيرًا.. وأنا بدأت تصوير العنكبوت مع بداية حملي، وأثناء التصوير بدأ وزني يزداد وحاولنا التحايل، وأوقفت تصوير عند الولادة وما زال يتبقى لي يوم تصوير".

واختتمت يسرا اللوزي: "الجمهور يرانا على أننا لسنا بشرًا مثلهم، ويتوقعون أننا لا ندخل المطبخ، ولكن إحنا أسرة لها أصول سورية، نحب الأكل مظبوط، وعملت فتة المكدوس بعد 3 سنوات من طلب زوجي لها (كان بيطلبها مني من 3 سنين، بس مكنتش فاضية بعمل حاجات تانية إنما الأكلة دي بالتحديد بتاخد وقت وترتيبات تانية)".

وكان آخر أعمال يسرا اللوزي، مسلسل "بخط اليد"، كما إنها تواصل تصوير فيلم "العنكبوت"، مع أحمد السقا ومنى زكي، وعدد من النجوم.