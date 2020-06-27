هدية من جينيفر لوبيز لممرضة تحارب كورونا

السبت 27 يونيو 2020

فاجأت نجمة الغناء الأمريكية، جينيفر لوبيز، ممرضة طوارئ في مدينة نيويورك بهدية أثارت جنونها.



فأثناء حديث الممرضة، كاسيدي توبين، في لقاء تلفزيوني أجري معها عن بُعد للحديث حول عملها في الخطوط الأمامية لمحاربة فيروس "كورونا" المستجد وجهودها في علاج مرضاه، انضمت جينيفر لوبيز للمحادثة بشكل مفاجئ، بعدما علمت مقدمتا البرنامج أن توبن من أشد معجباتها.

وما أن رأت توبين نجمتها المفضلة على الشاشة وألقت التحية عليها حتى صرخت من المفاجأة.

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وعبرت جينيفر لوبيز (50 عاما) عن امتنانها لما تفعله الممرضة كاسيدي توبين وزملاؤها في الأطقم الطبية من كافة أنحاء العالم من أجل مقاومة الفيروس، قائلة لها: "نحن ممتنون للغاية لكل ما تفعلونه، شكرا جزيلا".

وأشارت كاسيدي لجينيفر لوبيز، في المكالمة إلى أن آخر نزهة كبيرة قامت بها قبل بدء وباء "كورونا" كانت مباراة "السوبر بول" الأمريكية في شهر فبراير، الذي أحيت الحفل الذي بين شوطيه لوبيز مع المطربة الكولومبية شاكيرا.

وفاجأت جينيفر لوبيز، الممرضة كايدي توبين بدعوتها بأن تكون ضيفتها الخاصة في أول حفل غنائي لها ستحييه بعد انتهاء وباء "كورونا" المستجد، وقالت لها: "أحضري مجموعة من أصدقائك وسنقضي وقتا ممتعا".