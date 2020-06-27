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شكرا لقرائتكم خبر عن غادة عبد الرازق في أحدث ظهور مع ابنتها روتانا على الشاطئ والان مع التفاصيل
السبت 27 يونيو 2020
شاركت الفنانة غادة عبد الرازق متابعيها وجمهورها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة لها برفقة ابنتها أثناء الاستمتاع بالإجازة الصيفية على أحد الشواطئ، معلقة عليها قائلة: "طفلتي حبيبتي".
وتقضي النجمة غادة عبد الرازق العطلة الصيفية حاليا بصحبة أسرتها وزوجها هيثم زنيتا مدير التصوير فى إحدى المدن الساحلية.
وكانت غادة عبد الرازق قد أعلنت انضمامها إلى قناة "ام بي سي مصر" لتعرض عليها مسلسلها في السباق الرمضاني العام المقبل 2021.
الجدير بالذكر، أن مسلسل "سلطانة المعز"، كان آخر أعمال غادة عبدالرازق، في رمضان 2020، مع كل من محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير.
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