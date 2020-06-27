شاهد| رانيا يوسف تخطف أنظار متابعيها بسبب إطلالتها الصيفية

السبت 27 يونيو 2020

شاركت الفنانة رانيا يوسف، جمهورها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بصورة لها أثناء تجولها على الشاطئ.



ونشرت رانيا يوسف صور جديدة لها عبر "إنستجرام"، وكانت ترتدي مايوه أصفر، وكاش مايوه مموه بألون جلد النمر، وقبعة خوص، لتخطف بها أنظار متابعيها عبر السوشيال ميديا.

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وتصدرت رانيا يوسف، تريند مؤشر البحث "جوجل"- الأيام الماضية- بعد نشرها لصور تكشف عن أحدث إطلالة صيفية جريئة لها على الشاطئ، أثارت جدلا كبيرا على السوشيال ميديا.

وتباينت الآراء حول الصورة ما بين معجب بجمالها واهتمامها الدائم بنفسها، بينما انتقد البعض الآخر جرأتها المستمرة.

يذكر أن آخر مسلسل شاركت فيه رانيا يوسف هو "الأنسة فرح" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، كما تواجدت بالسينما من خلال فيلم "صندوق الدنيا"، وتعاونت من خلاله مع خالد الصاوي وباسم سمرة.

وتنتظر رانيا يوسف عرض الموسم الثاني من مسلسل "مملكة إبليس" على إحدى المنصات الرقمية عبر الإنترنت، وذلك بعد عرض الموسم الأول فى فبراير الماضي، والعمل يشارك في بطولته غادة عادل، وإيمان العاصي، وأحمد داود، وسلوى خطاب، وخالد أنور، وأسماء جلال، ونانسى صلاح، ومحمود الليثي، وتأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.