صور| «ساقية الصاوي» تفتح أبوابها للزائرين بخصم 25%.. والكمامة إجباري

السبت 27 يونيو 2020

بدأت ساقية عبدالمنعم الصاوي في إعادة استقبال زوارها- صباح اليوم السبت 27 من يونيو- بعد قرارات مجلس الوزراء الأخيرة بإعادة فتح المنشآت الثقافية واستقبال الزائرين بنسبة الـ 25%.



وكانت الساقية قد أصدرت الأربعاء الماضى منشورًا على صفحاتها الرسمية بأنها بشأن استئناف بعض أنشطتها مع الالتزام بقواعد التباعد والصحة والسلامة وعدم دخول أى زائر دون كمامة.

أما عن البرنامج الشهرى من حفلات وفعاليات ثقافية وعدت الساقية روادها بإعلانه فى أقرب وقت.

أبرز قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، بشأن الإجراءات الإحترازية لللتعايش مع فيروس كورونا، التي سيتم تطبيقها اعتبارًا من اليوم السبت 27 يونيو، وهي كالتالي:

-إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية مع السماح بـ25% فقط من طاقتها الاستيعابية.

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- غلق المحال والمنشآت التجارية 9 مساءً والمطاعم والمقاهي 10 مساء.

- استمرار غلق الحدائق والمتنزهات العامة والشواطئ العامة خلال الفترة المقبلة.

- استمرار عمل وسائل النقل الجماعي حتى منتصف الليل.

- اعتبارًا من السبت القادم.. فتح دور العبادة لأداء الشعائر اليومية مع الاستمرار في تعليق الصلوات الأسبوعية.

- استمرار تعليق العمل بدور المناسبات الملحقة بدور العبادة.

- فتح دور السينما والمسارح والمراكز الثقافية بطاقة 25%.