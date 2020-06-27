شكرا لقرائتكم خبر عن ترك المحاماة من أجل التمثيل.. اليوم ذكرى ميلاد صلاح قابيل والان مع التفاصيل

السبت 27 يونيو 2020 يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان صلاح قابيل والذي ولد عام 1931 ورحل عن عالمنا عام 1992 تاركًا عدد كبير من الأدوار المميزة بالسينما، فرغم عدم خوضه البطولة المطلقة إلا أن أدائه كان استثنائيا.

وما لا يعرفه الكثير أن صلاح قابيل ترك المحاماة وكلية الحقوق بسبب حبه الشديد للتمثيل، حيث بدأ مشواره الفني عام 1963. شارك صلاح قابيل، في بطولة عدة أفلام منها مسجل خطر والإرهاب والمرأة الحديدية وبطل من ورق والبرئ والمدبح واغتيال مدرسة.

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