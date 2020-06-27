في ذكرى وفاته.. حقيقة زواج محرم فؤاد من ميرفت أمين

السبت 27 يونيو 2020

يصادف اليوم ذكرى رحيل الفنان محرم فؤاد، الذي توفي في مثل هذا اليوم عام 2002.



وبعيدًا عن مشوار محرم فؤاد المليء بالإنجازات، فقد انتشرت شائعات كثيرة تزعم أنه تزوج سرًا من ميرفت أمين ولكن الأخيرة خرجت بعد وفاته بأكثر من لقاء ونفت ما أشيع حول هذا الأمر.

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كانت أولى زيجات محرم فؤاد من الراحلة تحية كاريوكا، وعقب انفصالهما تزوج بأجنبية، ثم اللبنانية ماجدة بيضون وأنجب منها ابنه "طارق".

وكانت الزيجة الرابعة للراحل من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم "الملكة وأنا".

وفي نهاية السبعينيات تزوج بالممثلة عايدة رياض، لكنه انفصل عنها بعد اتهامها في قضية آداب شهيرة .

آخر زيجات محرم فؤاد كانت المذيعة التليفزيونية منى هلال، والتي بقيت معه حتى وفاته بأزمة قلبية.