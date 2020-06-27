الجزء الثالث من مسلسل Dark .. الملايين ينتظرون نهاية العالم على نتفليكس

ينتظر ملايين المشاهدين كيف ستبدو نهاية العالم من خلال متابعة الجزء الثالث من مسلسل الخيال العلمي الألماني DARK على شبكة نتفليكس.



ويضم الجزء الثالث من مسلسل "دارك" 6 حلقات، مدة كل منها 60 دقيقة.

ويعد مسلسل Dark هو أول سلسلة ألمانية أصلية، تم إنتاجها لشبكة نتفليكس التليفزيونية، وتدور الأحداث داخل بلدة "فيندن" الألمانية الصغيرة ذات الماضي المأساوي والغريب، حيث يختفي طفلان صغيران فجأة في ظروف غامضة، ما يثير حالة من الهلع، وتنطلق 4 عائلات في رحلة بحث عنهما.

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ويدور مسلسل "Dark season 3" حول "جوناس"، الذي يجد نفسه في نسخة مغايرة من البلدة الألمانية، ويكتشف أن "آدم" ليس هو الوحيد الذي يتلاعب بالزمان والمكان ونهاية العالم، كي يحقق أهدافه في دائرة لا نهائية من الأسباب والنتائج.





وقد تصدر الجزء الثالث من مسلسل Dark مؤشرات محرك البحث جوجل، فيما كان الهاشتاج الخاص به يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي.



