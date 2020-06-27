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محمد اسماعيل - القاهرة - عبرت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سعادتها، بتمام شفاء شقيقتها المخرجة عبير فريد شوقي، من فيروس كورونا المستجد.
ونشرت رانيا عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورتين تجمعها بشقيقتها، ظهرتا وهما ترتديان "الكمامة"، معلقة "احنا ملتزمين أهو.. أختي حبيبة قلبي ربنا ما يحرمني منك أبدًا.. لك الحمد والشكر يا رب على شفاها، ربنا يشفي كل مريض".
كانت عبير أعلنت إصابتها بفيروس كورونا قبل أكثر من أسبوعين، والتزمت بالعزل المنزلي، حتى تم شفاؤها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شفائها من "كورونا".. أول ظهور لعبير فريد شوقي مع شقيقتها "رانيا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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